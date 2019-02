Am Sonntag wird das Theaterstück zum letzten Mal in Bozen aufgeführt. - Foto: VBB

Option-Spuren der Erinnerung

1939 standen knapp 235.000 deutschsprachige Südtiroler vor einer Option: ins Deutsche Reich auszuwandern oder in Italien zu bleiben. Regisseur Alexander Kratzer und die Dramaturginnen Ina Tartler und Elisabeth Thaler begaben sich vor sechs Jahren auf die Spuren der Erinnerung und schufen aus 60 Zeitzeugeninterviews dieses außergewöhnliche dokumentarische Theaterprojekt, aus ineinander verwobenen Erinnerungssplittern, von Schauspielsequenzen begleitet und von dem fein gesponnenen musikalischen Netz der Musicbanda Franui getragen.

Aber die Spuren der Erinnerung verblassen

Die Zeichen der Zeit sagen: Die Erinnerung muss wider das Vergessen wachgehalten werden. 2019, zum 80. Jahrestag der Option, nehmen die VBB dieses Theaterprojekt wieder auf. Man trifft und bespricht sich, freut sich auf das Proben und das Wiedersehen. Doch die Zeit steht nicht still und geht an den Menschen nicht spurlos vorüber. Innerhalb nur weniger Wochen entstehen Lücken in der durch diese Theatererfahrung zu einer kleinen Schicksalsfamilie zusammengewachsenen Zeitzeugengruppe. Manchen fehlt die Kraft, das hohe Alter fordert seinen Tribut, manche holt das Vergessen ein. Fünf der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen können nicht mehr live auf die Bühne.

Was nun?

Sich der Zeit stellen. Aber wie? Dennoch wiederaufnehmen? Umgestalten? Neu inszenieren? Es ganz ruhen lassen? All diese Fragen haben sich die VBB und das Projektteam gemeinsam mit den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen und den Familienangehörigen gestellt; alle diese Optionen gedacht und wieder in Frage gestellt.

Fünf der Zeitzeugen werden fehlen, nicht aber ihre Geschichten. Gelebte Geschichte ist vergänglich, lebt aber in der Erinnerung wieder auf. Und kann von der nächsten Generation in die nächsten Generationen weitergetragen, von Kindern und Enkelkindern erzählt werden. Dort wo dem Leben Grenzen gesetzt sind, hebt die Kunst sie wieder auf. Diese Option heißt Um- und Weiterdenken. Denn es sind und bleiben Geschichten, die Geschichte erzählen. Und Theater ist und bleibt der Ort, an dem das Unmögliche möglich werden kann.

Informationen und Termine

Regie: Alexander Kratzer

Bühne: Luis Graninger

Kostüme: Alexia Engl

Komposition: Markus Kraler, Andreas Schett (Franui)

Video: Mike Ramsauer

Licht: Hubert Schwaiger

Mit: Günther Götsch, Christine Lasta, Lukas Lobis, Markus Oberrauch, Anna Unterberger

Zeitzeugen: Edmund Dellago (Rücksiedler)*, Georg Dignös (Nichtrückoptant)*, Anna Gius (Rücksiedlerin), Martha Ebner (Dableiberin)*, Erich Innerebner (Optant), Hermann Oberparleiter (Rücksiedler)*, Marieluise Oberrauch Mahlknecht (Dableiberin), Anton Rinner (Optant), Regina Stockner (Optantin), Karl Tarfußer (Dableiber) * Zeitzeugen, die live auf der Bühne erzählen. (Regina Stockner musste leider kurzfristig absagen).

Vorstellungen:

Sonntag, 24. Februar 2019 um 18 Uhr

