Sagenhafte Premiere der „FanesAussagen“

Die Schauspielerinnen des Schauspielkollektives binnen-i bespielten am Samstagabend Schloss Sigmundskron. Und dem Wettergott gefiel was er sah – passend zum Sommerbeginn bescherte er ihnen einen angenehm warmen Abend. Mit ihrem Stück „FanesAussagen“ eröffnen die jungen Schauspielerinnen die Saison der Freilichtspiele. Dafür haben sie sich Unterstützung geholt. Die Stammformation des Frauenkollektives um Alexa Brunner, Katharina Gschnell, Viktoria Obermarzoner, Petra Rohregger und Marlies Untersteiner wird in dieser Produktion von ihren Kollegen Max G. Fischnaller, Dietmar Gamper, Eva Kuen, und Peter Schorn ergänzt.

Zauberhafte Welt

Unter der Regie von Joachim Goller entstand eine Neuinterpretation des Sagenklassikers rund um die Faneskriegerin Dollasilla. Mit modernen Elementen und innovativen Ansätzen entführen sie die Zuschauer in eine zauberhafte Welt. Ein weiteres Highlight: die Location. Die Zusammenarbeit mit den Messner Mountain Museen ermöglicht die Aufführungen vor historischer Kulisse. Die Premiere war ein voller Erfolg, die Theatergäste beeindruckt. Sie feierten die Inszenierung und die DarstellerInnen mit gebührendem Applaus.

Weiter Vorstellungstermine

4. / 5. / 7. / 8. / 9. / 11. / 12. / 14. Juni 2019

Beginn: 20.30 Uhr

Infos und Tickets

www.binnen-i.com