Sommerakademie der Mittelschule: Von Südafrika bis ins Weltall

Die Wirkung, Entstehung und Verwendung verschiedener Gase wie Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid standen in den vergangenen 5 Tagen auf dem Programm der Sommerakademie der Mittelschulen. Die Themen Fotografie sowie die Kunst des Nähens konnten die Schulkinder im Rahmen der Workshops ebenfalls vertiefen.

Die Organisation der Initiative lag bei der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion und fand auf Schloss Rechtenthal in Tramin und an der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft „Salern“ in Vahrn statt.

Die Mittelschul-Woche mit rund 90 Teilnehmenden startete am 8. Juli. Am 12. Juli präsentierten die Teilnehmer in Tramin und in Vahrn den Eltern und Gästen die Ergebnisse.

Von der Welt der Elektronik bis zur Bildbearbeitung am Computer

Hauptsächlich mit Elektronik in analoger und digitaler Form beschäftigten sich die 12 Schüler des Workshops „Es leuchtet und läuft – die Welt der Elektronik“ unter der Leitung von Philipp Egger und Martin Niederkofler.

Anhand verschiedener elektronischer Schaltungen, zum Beispiel einer Dimmer-Schaltung oder einer Hochwasser-Schaltung, lernten sie die einzelnen Bauteile und Funktionsweisen kennen und erstellten auch eigene Platinen. Auch Programmieren stand auf dem Programm.

Im Kurs „Klick dich kreativ“ hingegen stand für die 13 Teilnehmenden das Foto im Mittelpunkt, samt Bildbearbeitung am Computer. Heike Haller und Oswald Zischg zeigten den Jugendlichen, wie sie Gegenstände in Szene setzen können, wie unterschiedliche Hintergründe wirken und was die Perspektive ausmacht.

Südafrikanische Gerichte und ein Gespräch der besonderen Art

Um das Thema „Upcycling“, das Wiederverwenden und Umgestalten von Kleidern, ging es im Workshop „Nähatelier – Stich für Stich zum neuen Lieblingskleidungsstück“. Mit den Referentinnen Emily Guerra und Julia Psenner wurden Turnbeutel angefertigt, Bienenwachstuch für Lebensmittel hergestellt und neue Kleidungsstücke aus alten Männerhemden entworfen. Auch verschiedene Druck- und Färbetechniken standen auf dem Programm.

Im Workshop „South Africa – a world in one country“ gaben die Referentinnen Yvonne Domesle und Elfi Troi, den Mittelschüler Einblick in die dramatische Geschichte eines Landes, das durch Kolonialismus und Apartheid geprägt wurde.

Die Jugendlichen lernten, wie Nelson Mandela durch Versöhnung, Liebe und unermüdlichen Einsatz für Gerechtigkeit das Zusammenleben Menschen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen förderte. Im englischsprachigen Workshop kochten die Schüler auch südafrikanische Gerichte wie Bobotie, Chakalaka und Malva Pudding. Zudem sprachen sie über Skype mit Südafrikanern über das heutige Leben ihn ihrem Land.

Vom Weltall zurück ins Labor

Um Experimente und Erkenntnisse ging es im Workshop „Erde an Weltall: Ist da jemand?“. Die Teilnehmenden mussten ihr Wissen und ihre Kreativität ausschöpfen, um interdisziplinäre Zusammenhänge zwischen den Bereichen Chemie, Biologie, Astronomie, Astrophysik und Astrobiologie herzustellen. So gingen sie der alles entscheidenden Frage nach, welche Bedingungen Leben fördern und welche es hemmen.

Explosiv her ging es im Kurs „Gib Gas!“: Alles drehte sich um unterschiedliche Gase. Die beiden Referenten Hans Baldauf und Hans Eichbichler bereiteten täglich mehrere Experimente vor. Vom „Spritzenwettdrucken“ über die Erzeugung von Wasserstoff bis zur optimalen Nutzung von Luftströmungen durch selbst gebastelte Flugzeuge.

Die Schulkinder lernten chemische Reaktionen und physikalische Vorgänge kennen, die mit Gasen wie Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid zu tun haben.

Auch die Bewegung kommt nicht zu kurz

Bewegungen und Bewegungsabläufe mit anthropometrischen oder biomechanischen Größen charakterisieren und daraus mathematische Gleichungen und Modelle entwerfen, um derartige Methoden ging es im Workshop „Messen, Schätzen, Rechnen – Mathematik im Spiel und in der Natur“ der Referenten Markus Kofler und Marion Zöggeler.

Diese Methoden werden auch im Spitzensport genutzt, um individuelle Techniken und Leistungen zu optimieren. Die Messdaten dazu erhoben die Workshopteilnehmenden mit unterschiedlichen Instrumenten wie Stoppuhr, Apps und Videos. Die Teilnehmer lernten, automatisierte Alltagsbewegungen wie Laufen zu messen und zu analysieren, was bei einer Exkursion zur Leichtathletikanlage in Kaltern experimentiert wurde.

Abschluss in Schloss Rechtenthal

Für die Jugendlichen der Oberschule beginnt am Montag 15. Juli die Sommerakademiewoche. Die Abschlussveranstaltung dazu findet am Freitag, den 19. Juli, in Schloss Rechtenthal in Tramin statt.

lpa / stol/jno