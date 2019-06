Südtirol Jazzfestival 2019: Der Countdown läuft

Jazz der Extraklasse vor toller Kulisse wie hier im Bild 2018 beim Projekt „Dolobeats by Pauli Lyytinen“ in Gröden erwartet das Publikum auch dieses Jahr wieder beim Südtirol Jazzfestival. - Foto: Georg Pichler

Vom 28. Juni bis zum 7. Juli finden im ganzen Land 58 Konzerte an 49 Spielorten statt. Ein Drittel der 170 eingeladenen Musikerinnen und Musiker stammt aus Portugal und Spanien.

Mezquida verkörpert die Grenzenlosigkeit des europäischen Gegenwartsjazz – ohne dabei jemals in Beliebigkeit abzugleiten. Die europäische „klassische“ Tradition prägt seine Musik ebenso wie die zeitgenössische „E-Musik“, der Pop, der Flamenco oder der Free-Jazz der 1960er Jahre. In Südtirol tritt er – nach dem großen Eröffnungskonzert im Waltherhaus – mehrfach auf: als Solist (01.07, Weingut Pacher Hof), im Duo mit dem Flamenco-Gitarristen Juan Gómez Chicuelo (30.06, Burg Hocheppan) und mit der jungen Sängerin Celeste Alias (29.06, Hotel am Wolfsgrubenersee) sowie mit seiner Band „Ravels Dreams“ (29.06, Museion).

Übrigens: Das Südtirol Jazzfestival hat eine App entwickelt, die – mit wenigen Klicks, zu jeder Tageszeit und immer auf dem aktuellsten Stand – alle Infos über das Festival zur Verfügung stellt. Konkret: Wer auf dem Display ein Konzert anklickt, weiß wer auf der Bühne steht und was gespielt wird, kann seine Lieblingstermine über die sozialen Netzwerke mit Freunden teilen und Musikbeispiele online anhören. Dazu kommen viele Informationen zur Location, zu den Anfahrtswegen und – wenn vorgesehen – zu den autofreien Transportmöglichkeiten. Damit passt das ganze Festival mit 58 Konzerten in eine Hosentasche. Die neue Jazz-App steht in den App-Stores von Apple (iOS)und Google (Android) kostenfrei zum Download bereit.

stol