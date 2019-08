Südtiroler Musikerin trifft auf Südtiroler Jungautorin

„Der Dreh war lustig, lehrreich, aber auch sehr anstrengend“, meint Sara Pepe lachend. Um dem Buch mehr Leben einzuhauchen und neue Leser zu gewinnen, wurden einige Szenen aus dem Liebesroman unter Sara Pepes Regie mit zwei Schauspielern in der Hauptstadt Bozen von Walter Laner verfilmt. Musikalisch umrahmt wird der Buchtrailer von Tracy Meranos Song „Mirror“.

„Mir hat Tracys Musik schon immer gefallen. Ihre Stimme ist einzigartig. Als ich auf der Suche nach der passenden Filmmusik war, ist mir ihr Song „Mirror“ eingefallen. Wir haben uns alle in den Song verliebt. Also habe ich Tracy gefragt und sie hat sofort ihre Zustimmung erteilt“, so Sara Pepe.

Die Story

Darum geht es im eBook: Liebe könnte so einfach sein. Melinda hat jede Menge Vorurteile gegen Sam. Doch an diese kann sie sich nicht lange klammern, denn er ist ganz anders als erwartet. Melinda erzählt mit trockenem Humor vom Leben, von den Unsicherheiten der großen Liebe und regt zum Schmunzeln und Mitfühlen an (Genre: New Adult).

Südtiroler Gesangstalent

Tracy Merano ist eine aufsteigende Musikerin aus Meran wurde kürzlich zur Blumenpatin ernannt. Ihre Songs berühren und regen zum Nachdenken an. 2017 erschien „Mirror“, ein einfühlsamer Song, welcher über Schönheitsideale spricht, im Album „Gingerworld“.

„Das Schreiben ist wie eine Reise (...)“

Sara Pepe wurde 1996 in Südtirol geboren. 2017 erschien ihr Debütroman "Fünf Mal Vielleicht", ein einfühlsamer und lustiger Jugendroman über die Liebe. 2018 wurde ihre Kurzgeschichte "Stillstand" beim Schreibwettbewerb "Weil du so fehlst..." unter den Top 20 platziert. "Stillstand" wurde in der Anthologie "Du fehlst - Geschichten von Leben und Tod" veröffentlicht.

Der Buchtrailer kann auf Youtube angesehen werden. Das eBook „Fünf Mal Vielleicht“ ist online erhältlich.

stol