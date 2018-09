Transart 2018 steht vor der Tür

Philipp Hochmair und seine Band verwandeln Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert. - Foto: transart

Die polnische Komponistin, Sängerin und Performerin Agata Zubel eröffnet Transart 18 mit einer Uraufführung: die „Bildbeschreibung“ des Autors Heiner Müller wird dabei zu einem musikalisch-bildnerischen Erfahrungsraum in der Bozner Bahnhofsremise; das Publikum betritt das Werk als Installation und erlebt später den betretenen Raum als Echoraum der eigenen Erinnerung. Es spielt das großartige Klangforum Wien unter Leitung von Titus Engel und Agata Zubel ist auch als Sopranistin an der Aufführung beteiligt (Bahnhofsremise, 06.09., 20:30 Uhr).

Foto: transart

Philipp Hochmairs „Schillerrave“

Deutsche Lyrik trifft auf Elektro-Beats: Philipp Hochmair und seine Band „Die Elektrohand Gottes“ verwandeln Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert. Philipp Hochmair greift in das große Sprachwerk Schillers, sucht den pochenden Herzschlag der Worte und treibt damit ein schier unglaubliches Selbstexperiment (Alpewa Halle, Bozen, 07.09., 20:30 Uhr).

Clubbing am Samstag

Das Südtiroler Veranstalter und DJ Kollektiv „wupwup/Tanzen“feiert seinen 10. Geburtstag zusammen mit Transart und bespielt an 3 Samstagen (08., 15. und 22. September von 11 Uhr bis 14 Uhr) den Obstplatz in Bozen mit elektronischer Musik.

Wer versucht digitale Kunst zu beschreiben wird von ihr sofort wieder überholt. Die Matinée mit Patti Schmidt von Mutek Montreal und der Kunstkritikerin Valentina Tanni verspricht einen Einblick in die kuriose Landschaft digitaler Kunst und zieht einen Vergleich zwischen ihrer Entwicklung in Quebec und jener in Italien. (Parkhotel Laurin, 08.09., 12 Uhr)

Kein Transart Festival ohne Clubbing: Erneut wird dieser ausgesprochen beliebte Termin, der diesmal in der Ex-Masten Halle stattfindet, vom franko-kanadischen Mutek Kollektiv ausgerichtet. Das Lineup: Interference (String Network), Interpolate, The Mole (Maybe Tomorrow), Woulg VJ, Deadbeat & Push 1 stop live A/V, Dasha Rush (Fullpanda / Raster Noton) live & Julius Horsthuis visuals.

Foto: transart

2 Performances auf dem Vigiljoch

Die japanische Choreographin und Pianistin Tomoko Mukaiyama wird mit dem Konzertflügel in freier Landschaft und Klangdrohnen am Himmel über der Vigilius Kirche um 12 Uhr eine Extremweitung des Klangraumes vornehmen. Agata Zubel begegnen wir um 14 Uhr auf der Schwarzen Lacke sängerisch schwebend. Das Vigiljoch, mittlerweile ein fixer Spielort des Festivals, entfaltet hier all seine mythisch-magischen Energien (Vigiljoch, 08.09. 12 und 14 Uhr).

stol