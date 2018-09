Trento Film Festival in Bozen: Freilichtkino mit „Mountain“

Zum Abschluss des Eröffnungsabendes steht am Samstag um 21 Uhr im Freilichtkino am Waltherplatz der Film „Mountain“ von Jennifer Peedom auf dem Programm. - Foto: Screenshot/Trailer

Loading the player...

Das Veranstaltungsprogramm des ersten Tages des Festivals sieht um 17 Uhr am Walterplatz die Eröffnung der internationalen Bergbuchmesse MontagnaLibri vor. Organisiert wird das Event in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein in einer eleganten Struktur der Firma Niederstätter.

Bücher und Musik

Im Programm, wie bereits üblich, ein Konzert des Bergchores Coro Rosalpina der SAT Bozen. Anschließend findet um 18 Uhr am Walterplatz das erste Autorentreffen im Rahmen von „Worte im Freien“ mit dem namhaften Bergsteiger Manolo, geboren Maurizio Zanolla, statt, der sein Buch „Eravamo immortali“ (Fabbri-Verlag) präsentieren wird.

Bergsteiger-Legende Manolo zu Gast

In seinem Buch erzählt Manolo aus den 1970er-Jahren, als er zu einer Berühmtheit geworden ist, nicht in Form einer Auflistung der Errungenschaften, sondern als Schilderung der wichtigsten und bedeutungsvollsten Ereignisse aus einem Leben, das eine fortwährende Suche des Gleichgewichtes gewesen ist. Manolo ist einer der wichtigsten italienischen und internationalen Bergsteiger und hat maßgeblich dazu beigetragen, das Bild des Kletterns für immer zu verändern indem er sich aller nicht notwendigen Dinge befreit hat, sogar der Haken, in der Überzeugung, dass die Qualität des Bergsteigens wichtiger sei als das eigentliche Ziel und dass jedes Ziel eine Form von Verantwortungsübernahme mit sich bringe.

Freilichtkino um 21 Uhr

Zum Abschluss des Eröffnungsabendes steht um 21 Uhr am Waltherplatz im Freilichtkino der Film „Mountain“ von Jennifer Peedom (Australien/2017/74'), Gewinnerfilm des Publikumspreises für den besten Bergfilm beim 66. Trento Film Festival 2018 auf dem Programm. Der Film zeigt die spannendsten Teile der Erde und der Bergwelt und bringt den Zuseher auch durch eine gelungene musikalische Unterstreichung dazu, in die magische Welt dieser Orte einzutauchen.

stol