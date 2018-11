Wie Tirol den Ersten Weltkrieg erlebte

Historische Zeitungsberichte bieten einen lebensnahen Einblick in den Alltag in Kriegszeiten. Der Historiker Norbert Parschalk hat Artikel aus Tiroler Zeitungen ausgewählt und zeichnet ein Bild der Kriegsjahre: Wie erlebten und erlitten die Menschen diese „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“? Die erschütternden Berichte gibt es heute in einer 12 Seiten starken Sonderbeilage der „Dolomiten“.

D/stol