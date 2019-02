Ariana Grande holt die Beatles ein

In der Hitliste des US-Musikmagazins „Billboard“ stand Grande am Dienstag mit „7 Rings,“ „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored“ und „Thank U, Next“ an der Spitze. In der mehr als 60-jährigen Geschichte der Hitliste „Billboard Hot 100“ sind Ariana Grande und die Beatles die einzigen Künstler, die es gleichzeitig auf die drei Spitzenplätze geschafft haben.

Den Beatles gelang dieses Kunststück 1964 mit „Can't Buy Me Love,“ „Twist and Shout“ and „Do You Want to Know a Secret“.

Rekord von Rapperin Cardi B. gebrochen

Grande stellte zugleich einen neuen Rekord mit der Zahl ihrer Titel unter den ersten 40 der Liste auf: Als erste weibliche Künstlerin ist sie dort mit 11 Songs vertreten. Es handelt sich dabei allesamt um Lieder von ihrem aktuellen Album „Thank U, Next“. Den bisherigen Rekord hielt die Rapperin Cardi B, die im vergangenen April 9 Titel unter den „Top 40“ bei „Billboard“ platzieren konnte.

Das Branchenblatt erstellt seine Liste aus Daten zum Streaming, dem Abspielen von Songs im Radio und dem Internetverkauf. Die „Billboard Hot 100“ gelten als offizielle Charts der USA.

apa/afp