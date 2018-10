Johnny Hallyday bewegt Frankreich mit posthum veröffentlichtem Album

„Mon pays c'est l'amour“ (Mein Land ist die Liebe) heißt das von dem schwerkranken Sänger aufgezeichnete Album, das in einer Auflage von 800.000 Stück erscheint – als CD und in Vinyl. „Ich habe Johnny geliebt“, bekannte eine 50-jährige Frau, die vor einem Laden auf dem Boulevard Champs-Elysées auf die Eröffnung wartete. Sie sei schon bei der öffentlichen Trauerfeier für den Sänger im vergangenen Dezember dabei gewesen, an der mehr als eine Million Menschen teilnahmen.

Auch Pantoffeln, T-Sirts und ähnliches

Passend zum Kuschelrock Hallydays wurden mit dem Album auch Pantoffeln, T-Shirts und andere Merchandising-Produkte mit seinem Namen verkauft. Der Musiker war am Nikolaustag 2017 mit 74 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Er wurde mit Hits wie „Ma gueule“ (Meine Schnauze) oder „Noir c'est noir“ (Schwarz ist Schwarz) bekannt und war mit fast 100 Millionen verkauften Platten der erfolgreichste Rocker Frankreichs.

Hallyday hatte in seiner über 50-jährigen Karriere so viel Goldene und Silberne Schallplatten bekommen wie kaum einer seiner Landsleute. Er war zu einer Musikikone Frankreich und einem Teil der Kultur des Landes geworden.

Würdigung von Präsident Macron

„Von Johnny Hallyday werden wir weder den Namen, noch die Schnauze oder die Stimme vergessen“, hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Sänger gewürdigt. „Er hat einen Teil von Amerika in unser nationales Pantheon gebracht.“

apa/dpa/afp