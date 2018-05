Tschechisches Bierfestival lockt mit Spezialitäten

In Prag kommen Freunde des Biers vom 10. Mai an für 17 Tage auf ihre Kosten. - Foto: shutterstock

Unter 4000 Quadratmetern Zeltfläche bieten knapp 40 Brauereien ihre Produkte feil, darunter viele kleinere Spezialisten wie Strychnine aus Prag und HoppyDog aus der Industriestadt Ostrava (Ostrau). Hier geht's zur Homepage.

Auch Sportfans gehen nicht leer aus: Die Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark werden auf Leinwänden übertragen. In den vergangenen Jahren kamen jeweils mehr als 150 000 Besucher. Bezahlt wird an den Verkaufsständen mit einer speziellen Geldkarte.

dpa