„Backstage“: Max zum Dritten

Loading the player...

Man sagt, im Leben eines Künstlers ist das dritte Album das schwerste. Max von Milland, der eigentlich Max Hilpold heißt, bestätigt das – aus eigener Erfahrung. „Ich hatte mir mit meinen ersten beiden Alben schon eine gewisse Fangemeinde aufgebaut. Sie nicht zu vergraulen und sich trotzdem weiterzuentwickeln, beziehungsweise in gewissem Sinne auch neu erfinden, das war die größte Herausforderung“, sagt er.

Seine Songs hätten kompositorisch, vor allem aber textlich stark an Tiefe gewonnen. „Die Themen, um die es diesmal geht, sind sehr persönlich: Ich singe etwa über die Altersdemenz meiner Oma, über meinen Neffen, den ich heranwachsen sehe und so weiter. Man merkt einfach, dass ich als Künstler und Mensch gereift bin.“

Zum neuen Album wird es dann auch eine Tour geben. Geplant sind Konzerte in Süddeutschland, Österreich und Südtirol im Zeitraum von Jänner bis April 2019.

_______________________________________________________________

Das gesamte Interview mit „Max von Milland finden Sie in der aktuellen Ausgabe des „Dolomiten“-Magazins und das Radio-Interview und die Single auf „Südtirol 1“ ab 16 Uhr (Wiederholungen am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr).