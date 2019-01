7 Welpen aus der Sill haben ein neues Zuhause

Der 3 Monate alte Welpenwurf, der im Welpen-Spezial von „Vom Tierheim zu dir heim“ vorgestellt wurde, bestand ursprünglich aus 10 Welpen. 9 davon wurden in der STOL-Folge vorgestellt. Knappe 2 Wochen darauf haben schon 7 der 9 Jungtiere ein neues Zuhause gefunden.

„Wir möchten uns bei all den lieben Familien bedanken, die uns besucht haben und an die wir einen Welpen vermitteln konnten“, zeigte sich Dr. Giulia Morosetti erfreut. „Nun haben wir noch 2 Welpen hier, ein Männchen und ein Weibchen. WIr hoffen, dass auch sie so bald wie möglich einen liebevollen Besitzer finden.“

Das noch verbliebene Weibchen, von Dr. Morosetti vorübergehend liebevoll Prinzessin Sissi genannt. - Foto: DLife

Bei Interesse gerne melden

Wer ernsthaftes Interesse an einem der verbliebenen Hunde hat, kann sich für weitere Informationen gerne unter der Telefonnummer 0471/329 800 oder unter der E-Mail-Adresse des Tierheims im Tierheim melden.

Auch ein Besuch im Tierheim ist während der regulären Besuchszeiten von Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr zum Kennenlernen der Tiere möglich.

Die nächste Folge von „Vom Tierheim zu dir heim“ sehen Sie bald auf STOL.

stol