Bozen: Fachgerechtes Eintopfen von Jungpflanzen

In Zusammenarbeit mit den Südtiroler Junggärtner und Jungfloristen haben Schüler der ersten Gärtner- und Floristikklasse der Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau Laimburg einen Informationsstand am Maimarkt betreut. Dieser traditionelle Blumenmarkt fand am Bozner Waltherplatz, am Dienstag, 30. April und Mittwoch, 1.Mai bereits zum 131. Mal statt.

Die Schüler und anwesenden Lehrkräfte gaben dem interessierten Publikum Auskunft über Neuzüchtungen und altbewährte Sorten von halbhängenden und hängenden Geranien. Einerseits konnten die Schüler und Schülerinnen ihr Wissen direkt beim Publikum beweisen, andererseits lernten sie die alltäglichen Kundenprobleme mit Pflanzen kennen.

Am Stand konnten unterschiedliche Pflanzgefäßkombinationen in prächtiger Vielfalt besichtigt werden, welche liebevoll von den Schülern der Fachschule Laimburg gestaltet wurden.

Fachgerechtes Eintopfen

Die angehenden Gärtner zeigten zudem interessierten Kindern wie man Jungpflanzen fachgerecht eintopft. Diese Pflanzen durften sie dann mitnehmen und zuhause weiterpflegen.

Die Südtiroler Junggärtner organisierten wieder eine große Blumentombola, bei der es sehr tolle Pflanzenpreise zu gewinnen gab.

Die jungen Floristen zeigten ihr vielseitiges Können bei der Fertigung unterschiedlichster Sträuße, kleiner Pflanzenkombinationen und Pflanzenarrangements. Die Jungfloristen konnten dabei das fachgerechte Binden verschiedener Sträuße am Maimarktes darbieten. Das Publikum konnte diese gefertigten Werkstücke dann ersteigern.