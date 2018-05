Bozner Start-up: Nahrungsergänzung für unterwegs

Das Südtiroler Start-up Functional Gums bringt mit seinem jüngsten Produkt „Natur Gum“ eine Welt­neuheit auf den Markt. Im NOI Techpark in Bozen hat das Unternehmen ein natürliches, zuckerfreies Nahrungsergänzungsmittel zum Kauen entwickelt, das – im Gegensatz zu herkömmlichen Kaugummis aus Kunststoff – nachhaltig und umweltfreundlich ist.

Besonderheit: Biologisch abbaubar

„Nahrungsergänzungsmittel in Kaugummi-Form sind an sich nichts Neues“, erklärt Maicol Verzotto, einer der Gründer von Functional Gums. „Das Besondere an Natur Gum ist, dass der Kaugummi aus zu 100 Prozent natürlichem Harz besteht und daher biologisch abbaubar ist.“ Den Rohstoff aus dem Sapotillbaum (Breiapfelbaum) bezieht das Start-up von Plantagen, die in Mexiko und Mittelamerika sehr verbreitet sind.

„Natur Gum“ ist das zweite Innovationsprodukt von Verzotto, der vor allem als Wasserspringer be­kannt ist: Zu seinen größten Erfolgen zählen die Bronzemedaille im Mixed-Synchronspringen mit Tania Cagnotto bei der WM im russischen Kasan 2015 sowie der Europameistertitel mit Elena Bertocchi in Kiew 2017.

Erstes Produkt war „Drive Gum“

Neben seinen sportlichen Erfolgen kann der junge Gründer auch auf einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Bozen verweisen. Mit drei Gesell­schaftern – darunter Nazareno Mario Ciccarello, Pharmakologe und derzeitiger Geschäftsführer, sowie einer Ernährungsbiologin – gründete Verzotto 2013 Functional Gums und brachte das erste Produkt auf den Markt: „Drive Gum“, ein Energy-Kaugummi für Autofahrer, liefert dieselbe Koffeinmenge wie ein halber Espresso.

„Den Einfall dazu hatte ich in China. Ich war für einen Wettbewerb dort und mir fiel auf, dass die Taxifahrer Kaugummi kauten, um wach zu bleiben. Das brachte mich auf die Idee, einen Koffein-Kaugummi zu entwickeln, der Müdigkeit am Steuer verhindert.“ Inzwischen ist „Drive Gum“ an Autobahnraststätten in ganz Italien erhältlich sowie in Spanien, dem zweitgrößten Markt der Firma.

2 Jahre Forschung

Dass Wassersport bei Verzotto die Ideen zum Sprudeln bringt, zeigt auch das neueste Produkt: „Als mein Geschäftspartner und ich vor einigen Jahren in Mexiko waren, fiel uns auf, dass die Kaugummis dort aus dem Harz des Sapotillbaums hergestellt werden. Und so überlegten wir, die funktionellen Eigenschaften – die Aufnahme von Fluor und Vitamin D durch Kauen – und den natürlichen Rohstoff in einem neuen Produkt zu kombinieren.“

Nach zweijähriger Forschungs- und Entwicklungsphase präsentiert das Start-up Anfang Mai den Naturkaugummi aus Südtirol als Weltneuheit auf der internationalen Nahrungsmittelmesse Cibus in Parma einem Fachpublikum von ca. 80.000 Besuchern. Es folgen weitere Termine: etwa Vitafoods Europe, eine der bedeutendsten Veranstaltungen für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie, die in diesem Jahr vom 15. bis zum 17. Mai in Genf stattfindet. „Natur Gum“ startet in drei Geschmacksrichtungen: Minze, Stevia und Beeren.

Auch nächste Idee schon am Start

Die Ideenküche des Start-ups scheint auch weiterhin zu brodeln: Mit einem Multivitamin-Kaugummi und einem Appetitzügler zum Kauen sind für das nächste Jahr zwei weitere große Neuheiten in der Pipeline. Aufgrund ihrer spezifischen Produkteigenschaften sind die neuen Nahrungsergänzungsmittel von Functional Gums ausschließlich in Apotheken erhältlich.

Das 2013 gegründete Unternehmen Functional Gums ist seit 2017 im IDM Gründerzentrum im NOI Techpark angesiedelt. Das Zentrum, das 57 Start-ups und Technologieunternehmen beherbergt, unterstützt Gründer dabei, innovative Geschäftsideen in erfolgreiche Unternehmen zu verwandeln. Mit einer lebhaften Community und Innovationsdienstleistungen fördert es schnelles und nachhaltiges Wachstum von Südtiroler Start-ups.

