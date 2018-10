Cristoforetti: „Weltall künftig vom Mond aus erforschen“

Die 41-Jährige hat ihre Erfahrungen im Weltall in ihrem neuen Buch „Diario di un'apprendista astronauta“ - Tagebuch eines Raumfahrtlehrlings - veröffentlicht. Schon 2016 hatte sie ein Buch geschrieben, mit dem Titel „Nello spazio con Samantha“, Im Weltall mit Samantha.

Ihre nächste Mission werde sie hingegen wieder auf der Internationalen Raumstation ISS absolvieren, erklärte sie laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Diese wird jedoch voraussichtlich erst 2022 bis 2023 stattfinden.

In ihrem Buch geht es um die 199 Tage, die die Italienerin 2014 gemeinsam mit dem Russen Anton Schkaplerow und dem US-Amerikaner Terry Virts auf der ISS verbrachte. Eigentlich hätte die Mission nur 169 Tage dauern sollen, die Rückkehr musste jedoch nach dem Absturz eines Raumfrachters verschoben werden.

Mit fast 200 Tagen war sie länger im Weltall als je eine andere Frau vor ihr.

Kindheit in den Trentiner Bergen prägend für späteren Beruf

„Es gab eigentlich nie diesen einen Moment in meinem Leben, in dem ich Astronautin werden wollte. Das hat sich irgendwann einfach so ergeben“, erklärte Cristoforetti. Sicher prägend war es, in einem kleinen Bergdorf aufzuwachsen. „Dort war der Sternenhimmel einfach fantastisch und man konnte schon von der Erde aus erste Forschungen betreiben. Außerdem habe ich schon als kleines Kind Abenteuerbücher geliebt.“

Die Astronautin, die in Bozen zur Schule gegangen ist, hatte auch im Weltraum Bücher im Kleinformat dabei. Einziger Wermutstropfen von der vergangenen Mission war, dass sie keinen Abstecher ins Weltall außerhalb der Station machen konnte: Aus mehreren Gründen waren die Handschuhe und die Funktionswäsche nicht mitgeschickt worden.

Einen großen Vorteil gegenüber dem Weltall hat die Erde allerdings: Duschen - ein Luxus, den es auf der ISS nicht gibt.

Dopo tanta fatica, la settimana prossima esce finalmente "Diario di un'apprendista astronauta"!

Lo presento sabato 6 ottobre a Roma alla libreria Nuova Europa I Granai. Vi aspetto!

I miei proventi vanno interamente a @UNICEF_Italia. @ESA_Italia@lanavediteseoedpic.twitter.com/YgEen1gCOc — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) 25. September 2018

stol/liz