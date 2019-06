Die Marie Kondo-Methode erreicht Südtirol

Marie Kondos Aufräumtechnik ist auch in Südtirol angekommen. - Foto: shutterstock

Die Bücher der 34-Jährigen japanischen Aufräumexpertin wurden bislang über 7 Millionen Mal verkauft und in 27 Sprachen übersetzt. Im Englischen bildet ihr Nachname sogar das Verb to kondo, was „einen Schrank aufräumen“ bedeutet.

So funktioniert die Methode: Alle Kleidungsstücke auf einen Haufen werfen, jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und entscheiden, ob es Freude bringt. Wenn nicht, wird es aussortiert.

T-Shirts werden so klein wie Servietten gefaltet und auch für die Küche hat Marie Kondo einige Tricks parat. So soll man zum Beispiel Nudeln und andere Lebensmittel in durchsichtigen Gefäßen aufbewahren.

Wer nach dieser Methode lebt, ist glücklicher, sagt zumindest die Erfinderin.

Die Sendung „Südtirol Heute“ hat Petra Obrist begleitet. Die Südtirolerin lebt nach der Marie Kondo-Methode.

stol