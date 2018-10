Es ist wieder Kastanienherzen-Zeit

Innen leckeres Kastanienpüree, außen knackige Schokolade und vorne dran noch ganz viel Schlagsahne: Das Kastanienherz hat eigentlich nur gute Seiten.

Mit dem Herbst kommt auch wieder die Zeit der süßen Verführung. Haben Sie schon „gesündigt“?

70 Jahre Kastanienherz

Südtirol.info hat neben dem Video zur Herstellung von Kastanienherzen auch die Entstehungsgeschichte in petto - und die ist mehr als „herzig“:

Wir schreiben das Jahr 1948. Es ist Herbst, also auch Kastanienzeit. Konditorlehrling Ivo Moschén bekommt für die Verlobungsfeier eines Bozner Paares den Auftrag: Er soll etwas Besonderes kreieren. Was entsteht wohl, wenn ein Auszubildender freies Schaffen in der Küche hat? Der etwa 14-Jährige schaut sich in der Küche des Café Maria in Bozen um und beginnt mit dem Experimentieren. Zu mitternächtlicher Stunde präsentiert er sein Werk: ein kleines Herz aus Kastanienmousse und Sahne in Schokolade getaucht. Die Verlobten sind davon begeistert. Es ist die Geburtsstunde des Kastanienherzes.

Der Erfinder des Kastanienherzes Ivo Moschén starb 2011 im Alter von 84 Jahren. Sein Vermächtnis wird aber - hoffentlich - ewig bestehen bleiben.

stol/liz