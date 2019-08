Euregio Summer Camp 2019 startet am Samstag

Bereits zum 7. Mal gibt es das Euregio Summer Camp. Dabei sollen Kinder aus den 3 Landesteilen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino eine Sommerwoche voller Begegnungen und Austausch genießen, jede Menge Spaß und Spiele erleben sowie neue Freundschaften knüpfen. Ganz nebenbei können sie auch noch die Kenntnis der jeweils anderen Sprache vertiefen. Bei der diesjährigen Ausgabe, vom 10. bis 17. August, sind rund 60 Kinder von 11 bis 14 Jahren mit dabei.

Veranstaltungsort ist auch heuer wieder die Jugendherberge Toblach mit dem Euregio-Kulturzentrum, wobei sich die beeindruckende Naturkulisse rund um Toblach besonders für Aktivitäten im Freien anbietet. Für viele Kinder ist es die erste Begegnung mit anderssprechenden Altersgenossen. Betreut werden sie vom Jugendteam des Forums Prävention Afzack rund um Florian Pallua.

Das Euregio Summer Camp soll dazu beitragen, die größte Hürde in der Europaregion, jene der Sprachen, abzubauen. Die Kinder, die bereits erste schulische Erfahrungen mit Deutsch und Italienisch gemacht haben, werden spielerisch an den Gebrauch der Zweitsprache herangeführt. Mit den unterschiedlichsten Kreativspielen und gemeinsamen Aktionen werden mit Unterstützung von Lehrern in den jeweiligen Muttersprachen Stolpersteine, wie beispielsweise Sprachbarrieren, aus dem Weg geräumt. Die Aktivitäten des Nachmittags werden am Vormittag immer zweisprachig vorbereitet. Dadurch lernen die Kinder spielerisch die Zweitsprache und können das Erlernte gleich umsetzen. In der Gemeinschaft werden auch die gemeinsame Geschichte und Kultur der Europaregion entdeckt.

lpa/stol