In die Therme Meran für Afrika: 5.700 Euro für neuen Brunnen gesammelt

Bereits zum 7. Mal konnten die Thermengäste (es waren heuer knapp 1.300) an diesem besonderen Tag ihren Beitrag zur Unterstützung des Baus von Trinkwasserbrunnen in Benin, Togo und Burkina Faso leisten. Die Hälfte des Eintrittspreises an diesem Tag wird für die Erschließung von neuen Trinkwasserquellen verwendet.

Die Missionsgruppe Meran sieht seit ihrem Bestehen eine ihrer Hauptaufgaben darin, Menschen Zugang zu frischem Trinkwasser zu ermöglichen. Für das laufende Jahr sind 7 neue Bohrungen vorgesehen: 6 werden in verschiedenen Dörfern des Benin durchgeführt, eine in Burkina Faso. Die Arbeiten sind in folgenden Dörfern vorgesehen: in Burkina Faso Kassou, im Benin Gougnenou (Atakora), Gossoe und Hanagbo (Zou), Kpassa, Kpessou Peulh und Samba Wari (Borgou).

stol