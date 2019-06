Kulinarische Sommerfrische beginnt

Organisiert werden die Wochen heuer in Zusammenarbeit mit dem Sennereiverband Südtirol und den Südtiroler Milchhöfen. Die Gastwirtinnen und Gastwirte bieten ihren Gästen kreative und abwechslungsreiche Gerichte mit Südtiroler Milch bzw. Milchprodukten, wie Buttermilch, Sauerrahm, Joghurt aber auch Frischkäse wie Mascarpone, Topfen oder Ricotta, Hartkäse und Mozzarella, an. „Unsere Aktion Sommerfrische widmet sich dem vegetarischen Genuss und steht jedes Jahr unter einem anderen Motto.

Südtiroler Milchprodukte im Fokus

Heuer möchte man gemeinsam mit dem Sennereiverband Südtirol und den Südtiroler Milchhöfen den Gästen aufzeigen, welche schmackhaften Gerichte sich aus bzw. mit Südtiroler Milch oder Milchprodukten zubereiten lassen“, so Florian Patauner, Vorsitzender der Gruppe „Südtiroler Gasthaus“. Die Initiative „Sommerfrische“ findet heuer zum siebten Mal statt und bildet zusammen mit der Herbstaktion „Erntedank“ und der Winteraktion „Sonntagsbraten“ den Schwerpunkt im kulinarischen Angebot der Gruppe „Südtiroler Gasthaus“.

Zudem werden während der „Sommerfrische“ in einigen Gastbetrieben besondere Abende organisiert, bei denen einheimische Produzenten persönlich ihre Produkte präsentieren, die dann auch in Form von verschiedenen Köstlichkeiten verkostet werden können.

Eigene Broschüre

Gesundes Genießen steht im Rahmen der „Sommerfrische“ genauso im Fokus, wie ein Wiederentdecken besonderer Gerichte. Für die Spezialitätenwochen wurde wiederum eine eigene Broschüre gestaltet. Jeder Gastbetrieb gibt darin drei leichte vegetarische Genusstipps an, die Südtiroler Milch bzw. Milchprodukte enthalten. Natürlich bieten die Gastbetriebe auch weiterhin die typische Gasthausküche an, allerdings wird während der „Sommerfrische“ verstärkt auf leichte vegetarische Küche gesetzt. Die Broschüre liegt in allen 34 Mitgliedsbetrieben auf und bietet einen Vorgeschmack auf tolle Gerichte für den Sommer. Dies sind beispielsweise: Im Schüttelbrot gebackene Spinat-Ricotta-Bällchen auf Tomatenragù, Zucchiniblüten gefüllt mit Psairer Bio-Camembert auf Mangold, Grüne Ravioli mit Mascarpone und Sommergemüse oder Erdbeer-Buttermilch-Eis mit Walnussstreusel.

Ausgeschenkt wird während der gesamten kulinarischen Wochen auch heuer wieder das Gasthaus-Bier „insriGs“, ein Märzen, welches in Zusammenarbeit mit der Wirtshausbrauerei Batzen Bräu in Bozen realisiert wird. Weitere Informationen zur diesjährigen Aktion „Sommerfrische“ und zur Gruppe „Südtiroler Gasthaus“ finden sich im Internet unter www.gasthaus.it