Miley Cyrus urlaubt im Gadertal

Zuvor verbrachte die Sängerin zusammen mit dem Reality-Star Kaitlynn Carter (30) einige Zeit in der Villa Pliniana in Torno am Comer See, wo sie und Carter sich sehr nahe gekommen sind.

Laut dem US-Magazin „People“ habe die 26-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Liam Hemsworth nach nur einem Jahr Ehe die Trennung beschlossen.

„Sie haben gemeinsam entschieden, dass es das Beste ist, sich nun auf sich selbst und ihre Karrieren zu konzentrieren.“ So ein Sprecher von Cyrus zum People-Magazin.

Auch Carter habe sich vor kurzer Zeit getrennt und so trösten sich die beiden Frauen nun beim gemeinsamen Urlaub.

Ende Juli verbrachte mit "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke bereits ein weiterer Super-Promi den Urlaub in Südtirol.

stol/psy