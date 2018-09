Motocross der Superlative im Sarntal

Die Teilnehmer kommen großteils aus Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien. Besonders populär sind die Rennen aber bei vielen Südtiroler Crossern, die mittlerweile an der Meisterschaft teilnehmen, und auch stets vorne mitmischen. Die Rennen zur Meisterschaft finden vor allem im Raum Tirol, Vorarlberg, Bayern und Südtirol statt, und werden immer mehr zu Publikumsmagneten.

Am 5.,6. und 7. Oktober findet das Finale im Sarntal am Berger Anger statt.

Die Kategorien beim Alpencup

Die Rennserie ist offen für alle Teilnehmer und deswegen eben auch ideal für Anfänger, die ihr erstes Rennen in den Hobby Kategorien versuchen wollen, bis hin zum Spitzenfahrer, der sich in mehreren Kategorien, aber vor allem in der SuperClass, mit Fahrern seines Kalibers messen kann.

50ccm

Das ist die Klasse der kleinsten. Die Kinder sind ca. 6 bis 8 Jahre alt und fahren bereits ca. 10 PS starke 50ccm Automatik Maschinen.

65ccm

Die Kinder, die in dieser Kategorie mitfahren sind ca. 9 bis 10 Jahre alt, und pilotieren bereits Maschinen mit Gangschaltung von 65ccm und ca. 18 PS.

85ccm

Das ist die letzte Kategorie der Minicross Serie. Die Mädchen und Jungs dieser Klasse sind zwischen 11 und 13 Jahre alt, und legen mit ihren 85ccm - Maschinen mit rund 25 PS bereits einen beträchtlichen Speed an den Tag.

Foto: Veranstalter

MX2 Jugend

Diese Klasse wurde vor zwei Jahren neu und mit Erfolg in das Alpencup Programm eingeführt. Hier fahren 13 bis 17 jährige auf 125/2T - 250/4T Maschinen unter sich, und halten mit den Rundenzeiten sogar mit den Top Zeiten des Tages mit.

MX2

125ccm/2 Takt und 250ccm/4 Takt Maschinen sind auch hier die Renngeräte, die von Piloten ab 18 Jahren bis ca. 30 Jahren gefahren werden. Hier gibt es meist aufgrund der hohen Teilnehmerzahl ein MX2 Sport Finale mit den 36 Schnellsten des Tages und ein MX2 Hobby Finale mit den nächsten 36 Fahrern, die alle in einem Qualifying ermittelt werden.

Foto: Veranstalter

Pro Senior

ist die Kategorie für die sogenannten jungen Senioren im Alter von 30 - 44 Jahren. Die Motorräder gehen vom 125ccm/2 Takt bis zum 450ccm/4 Takt.

Master Pro vs. Golden League

ist die Kategorie der Herren ab 45 Jahre und älter. Die Motorräder gehen vom 125ccm/2 Takt bis zum 450ccm/4 Takt. Hier fahren die Teilnehmer ab 55 Jahren (Golden League) mit und werden in der Meisterschaft getrennt gewertet.

Super/Inter/Hobby

In dieser offenen Klasse darf jeder teilnehmen mit einem Motorrad ab 125ccm. Auch Altersgrenzen gibt es keine. Nach mehreren Qualifikationsläufen, treten die schnellsten 36 Fahrer in der SuperClass, die nächsten 36 in der InterClass gegeneinander an. Die nächsten 36 landen dann im Hobby A Finale, und so geht es weiter mit Hobby B, C, D usw. je nachdem wie viele Fahrer sich in dieser Klasse einschreiben.

Foto: Veranstalter

Programm 2018

Freitag, 5. Oktober

16 Uhr Start 50cc X-Challenge - Spedial Edition - bis zum Einbruch der Nacht

20 Uhr 50cc X-Party mit DJ Fillini - Back to the future

21 Uhr Preisverteilung 50cc X-Challenge

Samstag, 6. Oktober 2018

9 bis 18 Uhr KTM Kini Alpencup

20 Uhr Afterrace-Party mit DJ El Paso

Sonntag, 7. Oktober 2018

9 bis 18 Uhr KTM Kini Alpencup

19 Uhr Preisverteilung & Ziehung der Lotterie

