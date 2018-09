Mythen, Wein und Landschaft: NYT schwärmt erneut von Südtirol

Die Seiser Alm beeindruckte die Kolumnistin der New York Times. - Foto: shutterstock

Erst vor einem Monat hatte die US-amerikanische Zeitung „New York Times“ online über unser kleines Land Südtirol geschwärmt (STOL hat berichtet).

Vor wenigen Tagen folgte ein zweiter Reisebericht, diesmal im Rahmen einer Weltreise-Reportage. Die NYT hatte nach 52 Orten auf der Welt gesucht, die man gesehen haben muss - und auch Südtirol schaffte es auf die Liste.

Vor einiger Zeit hat sich Kolumnistin Jada Yuan auf die Reise gemacht, um die Liste abzuklappern. Stopp Nummer 36 war Südtirol.

Die Autorin schwärmt in ihrem Bericht von den beeindruckenden Dolomiten und dem Mythos rund um König Laurin, dem leckeren ladinischen Essen in Gröden, einem beeindruckenden Besuch bei Ötzi und der umfangreichen Südtiroler Wellness-Kultur.

Die Rittner Seilbahn könne sich, so Yuan, in Sachen Ausblick mit jenen in La Paz, Bolivien und Kuélap, Peru, messen, und bei der Ankunft auf der Seiser Alm verschlug es ihr den Atem.

Als Abschluss diente ein Kurztrip in den Süden des Landes nach Tramin, und nach einem Spaziergang durch die Weinberge mit einem Gläschen Gewürztraminer in der Hand war sich Yuan schließlich sicher: „So lebt es sich gut.“

stol/liz