Neu-Markt der Ideen: Die Vielfalt der Europaregion erleben

Wer an ein übliches Dorffest mit ausschließlich volkstümlichen Charakter denkt, wird überrascht sein. Denn die Europaregion will Tradition mit Moderne verbinden. Ein Fest für alle Sinne verspricht das Euregio-Fest „Neu-Markt der Ideen“ am Samstag, 21. September von 10 Uhr bis 23 Uhr zu werden.

Unterstrichen wird dieser Aspekt schon einmal durch die außergewöhnlichen Unterhaltungsangebote, von der Musik angefangen bis zum ungewohnten, aber umso attraktiveren Rahmenprogramm und der regional-typischen Verpflegung. Und natürlich wurde das Euregio-Fest als „Greenevent“ konzipiert. Zudem ruft die Europaregion am selben Tag den „Aktionstag der Mobilität“ aus: Das bedeutet, dass die Festbesucher aus allen Teilen der Europaregion mit Gratis-Zügen anreisen können.

In Neumarkt erwarten die Besucher dann zum Festbeginn ein Landesüblicher Empfang durch Schützen und Musikanten aus dem Unterland, Marktstände, eine Kulinarik-Meile mit Spezialitäten aus allen 3 Landesteilen, ein besonderes Kunst- und Kulturprogramm in 9 Innenhöfen sowie ein tolles Familien- und Kinderprogramm.

