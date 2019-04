Pulverlöscher richtig anwenden

Pulverlöscher können bei Bränden von festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen eingesetzt werden; mit einem Schaumlöscher dürfen Gasbrände hingegen nicht bekämpft werden. „Tragbare Feuerlöscher sind in allen Arbeitsstätten sowie in größeren Gebäuden wie Kindergärten, Schulen, Hotels und Versammlungsräumen vorgeschrieben“, sagt Christoph Oberhollenzer, der Leiter der Landesfeuerwehrschule.

„Im Privathaushalt ist es nicht Pflicht, einen Feuerlöscher bereit zu halten. Tragbare Löscher findet man aber in größeren Wohngebäuden beim Heizraum oder in der Tiefgarage. Am häufigsten werden Pulver- und Schaumlöscher verwendet.“ Wie der Feuerlöscher genau bedient wird, erklärt Oberhollenzer in der Samstagsausgabe des Tagblatts „Dolomiten“.

D/fm