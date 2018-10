Salvini singt beim Spatzenfest

Matteo Salvini am Spatzenfest. - Foto: Facebook

Auf dem Spatzenfest in Kastelruth ging dem Innenminister ein „Grüß Gott“ von den Lippen, dann stimmte er mit den Volksmusikern aus Südtirol den Bierzeltklassiker „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ an.

Er sei gekommen, um die italienische mit der deutschen Gemeinschaft zu vereinen, „die ein bisschen mehr Sicherheit und Arbeit und ein bisschen weniger Migranten wollen“, erklärte Salvini in einem Facebook-Video, das ihn am Sonntag in dem Ort Kastelruth mit den Spatzen auf der Bühne zeigte. Der Chef der rechten Lega fährt einen harten Kurs gegen Einwanderer.

Derzeit befindet sich Salvini in Brixen. Später wird er noch in Bozen und Meran erwartet.

stol