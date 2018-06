Südtirol blickt zur WM - heute: Abelito aus Peru

Laut ASTAT leben in Südtirol derzeit 823 Personen aus Peru.

Peru ist ein Staat im westlichen Südamerika und grenzt im Norden an Ecuador und Kolumbien, im Osten an Brasilien, im Südosten an Bolivien, im Süden an Chile und im Westen an den Pazifik.

In dieser Folge stellt sich Abelito Carvajal aus Arequipa in Peru den neugierigen STOL-Fragen.

