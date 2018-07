Südtirol blickt zur WM - heute: Sandra Costa aus Portugal

Sandra Costa ist in der Schweiz aufgewachsen und lebt seit 15 Jahren in Südtirol. - Foto: DLife

Laut ASTAT leben in Südtirol derzeit 44 Personen aus Portugal. Eine davon ist Sandra Costa. Sie kommt ursprünglich aus der am Atlantik liegenden Stadt Peniche in Portugal, ca. eine Stunde von Lissabon entfernt. Aufgewachsen ist Sandra in der Schweiz und lebt nun seit 15 Jahren in Mühlbach.

Sie selbst verfolgt die Fußballweltmeisterschaft nicht, aber ihr 10- jähriger Sohn fieberte sehr stark für das portugiesische Team mit. Im STOL-Interview verrät Sandra, dass ihr Sohn sehr traurig war, als Portugal im Achtelfinale ausgeschieden ist.

Stol