„Südtiroler Wattkönig“ in Gsies

Die Sieger der Vorausscheidung, Andreas Kargruber aus St. Martin in Gsies und Hans Selbenbacher aus St. Magdalena in Gsies, sicherten sich die begehrten Finalkarten. Das Finale des „Südtiroler Wattkönigs“ findet am Samstag, 4. Mai, im Sixtussaal der Brauerei Forst statt.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezial-Bierbrauerei Forst und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

Von links: Schiedsrichter Hansi Reier, die Sieger Andreas Kargruber und Hans Selbenbacher, sowie Gastgeber Josef Kahn. - Foto: HGV

stol