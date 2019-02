„Südtiroler Wattkönig“ in Terenten

In der Bar Café „Niederhof“ in Terenten fand vor kurzem ein weiteres Qualifikationsturnier statt. Am Ende eines spannenden Nachmittags konnten sich Helmut Lechner und Egon Stolz aus St. Johann gegen ihre Mitstreiter durchsetzen. Die beiden sicherten sich die Tickets für das große Finale am Samstag, 4. Mai 2019, im Sixtussaal der Brauerei Forst. Ausgetragen wurde das Turnier von der HGV-Ortsgruppe Terenten.

Bei den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben beziehungsweise unter www.wattkoenig.it. Dort können auch sämtliche Details zum Ablauf und zu den Spielregeln nachgelesen werden.

Von links Helmut Lechner, Gastgeberin Irmgard Mair und Egon Stolzlechner. - Foto: HGV

stol