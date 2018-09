Teilnehmer-Rekord bei Fahrradwettbewerb in Terlan

In diesem Jahr haben sich an dem Fahrradwettbewerb so viele Teilnehmer beteiligt wie noch nie. Das ist ein gutes Zeichen für unsere Umwelt und die eigene Gesundheit. So konnten die 84 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit insgesamt 59.605 zurückgelegten Kilometern 6540,55 Kilogramm CO2 und 16.488 Euro Benzinkosten einsparen.

Die Fleißigsten wurden prämiert

Am 22. September wurden die fleißigsten Radler im Wertstoffhof von Terlan von der Umweltreferentin Barbara Patauner prämiert.

Preisträger waren in diesem Jahr in der Kategorie „Erwachsene“ Elke Burgauner Runer mit 4458 Kilometer und in der Kategorie „60+“ Anni Höller Thuile mit 4494 Kilometer. Bei den Kindern war mit 1331 Kilometer Andreas Plattner am fleißigsten.

Das sind die Preise

Den Siegern winkten Preise von Sportler, To Bike in Nals und der Gärtnerei Santler in Terlan. Anschließend gab es noch für alle anwesenden Teilnehmer ein gemütliches Beisammensein bei einer Weißwurst und einem erfrischenden Getränk.

Beim Fahrradwettbewerb „Südtirol radelt“ geht es nicht um Schnelligkeit oder sportliche Höchstleistungen. Jeder kann mitmachen, denn jeder Fahrradkilometer zählt – egal ob im Alltag, zur Arbeit, in der Freizeit oder im Urlaub.

stol