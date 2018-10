Überlebender des Kefalonia-Massakers feiert 100. Geburtstag

Der 1918 in Carzano (Trient) im damals österreichischen Tirol geborene Bertoldi wurde 1937 zum Militärdienst einberufen und der Division Acqui zugewiesen. Mit dieser landete er zunächst in Albanien und wurde dann auf der Insel Kefalonia stationiert, wo er das Massaker vom 8. September 1943 dank Südtiroler Hilfe überlebte.

Der österreichische Soldat, dem befohlen wurde, Bertoldi zu erschießen, war ein Südtiroler Optant, dem Bertoldi bereits einmal sein Leben zu verdanken hatte und der ihm auch bei dieser Gelegenheit die Flucht ermöglichte. Eine griechische Familie gewährte ihm Unterkunft, bis sich Bertoldi nach Beendigung des Massakers der Wehrmacht auslieferte und per Zug nach Polen mit Endziel Minsk in der Ukraine verfrachtet wurde. Hier arbeitete Bertoldi sechs Monate lang als Mechaniker, bevor er von den Partisanen – denen anzuschließen er sich zuvor geweigert hatte - an die Rote Armee ausgeliefert wurde.

17.000 Kilometer mit dem Zug

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als sich das Schicksal des Krieges zugunsten der Russen wandte und sich die Deutschen auf den Rückzug machten. Ein weiteres Mal überlebte Bertoldi: Es gelang ihm die Flucht aus dem Güterzug, in den er verladen worden war. Zwei Monate lang zog der Soldat durch die gefrorene Steppe, bis er das Tambow-Lager im Südwesten Russlands erreichte, von wo aus er dann nach Türkistan überführt wurde, wo er sechs Monate lang Zwangsarbeit bei der Baumwollernte in einem Gulag leistete. Der Oktober 1945 brachte Bertoldi die Freiheit: Im Zug legte er die 17.000 Kilometer nach Wien und von dort weiter bis in die Valsugana zurück, wo seine Mutter und seine Freunde ihren Augen nicht trauen wollten.

Im Jahr 2013 sagte Bertoldi in Rom im Prozess gegen den ehemaligen Gebirgsjäger Alfred Stork aus. Der damals 90 Jahre alte Unteroffizier der Gebirgsjäger wurde beschuldigt, "mindestens 117 italienische Offiziere" auf der Insel Kefalonia getötet zu haben. Das Gericht in Rom verurteilte Stork in Abwesenheit zu lebenslanger Haft.

Glaube an Freiheit und Demokratie

Als beispielhaft und wegweisend, besonders für die jüngere Generation, bezeichnete bei seinem Besuch am Dienstag in der Bozner Dalmatienstraße Landeshauptmann Arno Kompatscher das Leben des Jubilars. Seine Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit seien Ausdruck des Glaubens an Freiheit und Demokratie als Grundfeste der Gesellschaft. "Auf diese Werte baut unser vereintes Europa auf, das dem gegenseitigen Respekt zwischen Völkern, Traditionen und Kulturen verpflichtet ist", betonte der Landeshauptmann.

Arno Kompatscher gratuliert Bruno Bertoldi zum 100. Geburtstag. - Foto: LPA/sf

Er überbrachte Bertoldi auch im Namen der Landesregierung Glückwünsche. Der Krieg, so der Landeshauptmann, rücke in unserer Vorstellung immer mehr in eine längst vergangene Zeit zurück. Es möge auch in Zukunft so bleiben, dass unsere Gesellschaft und unsere Völker nicht durch Konflikte gespalten werden, sagte Landeshauptmann Kompatscher.

