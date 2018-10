Verletzte Bambis wieder in Freiheit

Anfang Juni sorgte die Verletzung der beiden „Bambis“ Lilly und Sunny während der Mäharbeiten auf einem Hof im Passeiertal für Aufsehen. Cellina von Mannstein, bekennende Tierliebhaberin, kümmerte sich umgehend um die Aufnahme der zwei Tiere. Dank der raschen Hilfe vor Ort und der Intervention von Cellina von Mannstein, welche sich mit Hilfe des Mitarbeiters Christian Hofer und seiner Familie, mit viel Liebe und Hingabe um die verletzten Wildtiere kümmerte, konnten Lilly und Sunny gerettet und artgerecht aufgezogen werden.

Unter Aufsicht eines Forstbeamten des Amtes für Jagd und Fischerei wurden diese nun in die freie Wildbahn entlassen. Cellina von Mannstein attestierte die Freilassung der Tiere mit großer Freude: „Lilly und Sunny sind mir ans Herz gewachsen. Die beiden Rehkitze wurden bei Christian Hofer und seiner Familie am Hof aufgezogen, damit diese wieder zu Kräften kommen konnten. Ich bin wirklich sehr froh darüber, dass wir uns den Tieren angenommen haben und der Moment gekommen ist, Lilly und Sunny wieder gesund in ihr natürliches Habitat freizulassen. Das Schöne daran ist, dass sich die beiden Tiere ab und zu noch blicken lassen.“, betonte Rehkitzpatin Cellina von Mannstein.

stol