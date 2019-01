Weiße Prachtrinder am Ritten

Ein echtes Fiorentina-Steak wird aus dem Roastbeef von Chianina-Jungochsen geschnitten. Eigentlich ist diese edle Rinderrasse in der Toskana, Umbrien und den Marken beheimatet, die Bezeichnung wird vom Chiana-Tal abgeleitet.

Das hat Lobis nicht davon abgehalten, es mit einer Chianina-Zucht auf seinem Rittner Hof zu versuchen – als ersten in ganz Südtirol und vermutlich immer noch einzigen im ganzen Land. Die Rasse ist nun mal teuer und die Anschaffung aus Mittelitalien doch mit einer gewissen Prozedur verbunden. „Als wir in der Berufsschule in Brixen die Rassen gelernt haben, dachte ich, ob diese Tiere denn nicht auch in Südtirol gut gedeihen würden“, blickt er auf den jugendlichen Gedankenblitz zurück.

Den vollständigen Artikel und alle Hintergründe gibt es in der aktuellen Ausgabe des Tagblatts "Dolomiten"

D/az