Ab ins kühle Nass

Loading the player...

30 Jahre später trafen sich am Sonntag wieder Tausende Zuschauer am „Locknstrand“ und hatten ihren Spaß daran, den rund 100 Wagemutigen zuzuschauen, die auf Einladung des Skiclubs Bruneck mit Skiern, Boards, Pöcklan und Langlaufskiern zum Ritt über den See ansetzten.

"D"/mt