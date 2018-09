Beim Almabtrieb: Kuh bleibt zwischen Bäumen stecken

So wollte eine 2-jährige Kalbin am Samstag beim Almabtrieb von der Tulfeinalm am Tulferberg nah Hall in Tirol durch zwei Fichtenbäume durchgehen - und blieb unerwartet mit dem Hinterteil stecken.

Während der Bauer das Tier beruhigte, machte sich ein weiterer Bauer, der ebenfalls mit seinen Tieren talwärts unterwegs und ein erfahrener Holzfäller war, daran das Tier zu befreien.

Geschickt sägte er einen der beiden Bäume mit seiner Motorsäge an, woraufhin die Kalbin unverletzt ihren Heimgang in Richtung Stall fortsetzen konnte.

stol