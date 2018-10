Dieter Bohlen: Kaum noch Zucker und ganz viel Sport

Kaum noch Zucker und ganz viel Sport: So ist Dieter Bohlen überflüssige Pfunde losgeworden. - Foto: APA/DPA

Also habe er angefangen Sport zu machen, 6 Mal die Woche – Rad fahren, laufen oder im heimischen Fitnessstudio schwitzen. „Ich habe außerdem Zuckerkonsum nahezu komplett eingestellt. Cola oder dickflüssige Säfte gibt's bei mir nicht mehr. Und so verlor ich in 6 Wochen mehr als 11 Kilo.“

Sein Vorbild: Entertainer Johannes Heesters, der 108 Jahre alt wurde. „Er war im hohen Alter noch echt fit, Respekt! Ich würde auch sehr gerne alt werden und fit sein. Gesundheit ist das Größte, aber auch das gibt es nicht umsonst, dafür muss man schon etwas tun.“

apa/dpa