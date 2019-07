Elvis Presley-Darsteller gesucht

Die Suche nach einem Darsteller für den „King of Rock'n'Roll“ ist derzeit voll im Gange. - Foto: APA/DPA

Der Filmemacher Baz Luhrmann (56) arbeitet an einem Film über Elvis Presley und ist auf der Suche nach seinem singenden Hauptdarsteller einen Schritt vorangekommen. Wie „Deadline“ am Montag berichtete, habe der Filmemacher am Wochenende mehrere Schauspieler für die Rolle vorsprechen lassen, darunter den früheren One-Direction-Sänger Harry Styles (25, „Dunkirk“) und Ansel Elgort (25, „Baby Driver“).

Außerdem seien noch Miles Teller (32, „Whiplash“) und Austin Butler (27, „The Shannara Chronicles“) im Rennen. Die Geschichte des australischen Regisseurs Luhrmann („Der große Gatsby“, „Moulin Rouge“) soll sich dem Bericht zufolge um die Beziehung des jungen Presley mit seinem Manager Colonel Tom Parker drehen, der von Oscar-Preisträger Tom Hanks (62) gespielt werde. Luhrmann wolle bis zur nächsten Woche entscheiden, wem er die Rolle des hüftschwingenden Presley geben wird.

