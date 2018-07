George Clooney verletzt sich auf Sardinien

George Clooney hat sich am Dienstag bei einem Rollerunfall auf Sardinien verletzt - vermutlich erlitt er eine Beckenfraktur. - Foto: shutterstock

Clooney hatte an Bord seines Scooters ein Hotel in der Ortschaft Costa Corallina in der nördlichen Provinz Olbia verlassen, als er gegen ein Auto prallte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Olbia geführt. Vermutet wird eine Beckenfraktur.

Die Verkehrspolizei prüft die Umstände, die zum Unfall geführt haben.

