„Havana“-Sängerin Camila Cabello begeistert bei Ellen DeGeneres

Im Internet wurde der Videomitschnitt des Auftritts binnen weniger Stunden mehr als eine Million Mal angeklickt. In den deutschen Single-Charts steht „Havana“ zurzeit auf Platz 4, in den USA auf Platz 2.

Nach der Gesangseinlage holte DeGeneres die 20-Jährige von der Bühne für ein Gespräch ab. Sie sei sehr aufgeregt, in dem „legendären Sessel von Ellen“ sitzen zu dürfen, sagte Cabello. Cabello, die 2004 von Kuba in die USA kam, sprach mit DeGeneres über ihre Fans, aber auch über die Familie und den Erfolg.

Vor wenigen Tagen hat die ehemalige Sängerin der Girlband Fifth Harmony ein Debütalbum herausgebracht, das ihren Namen trägt.

Eines von Barack Obamas Lieblingsliedern

In dem Lied singt Cabello zu kubanischen Rhythmen, die Hälfte ihres Herzens befinde sich in der Hauptstadt der Karibikinsel. Der Song gehöre zu den Lieblingsliedern von Ex-Präsident Barack Obama, merkte DeGeneres an. „Einen Song in der Favoritenliste von Obama zu haben, ist unglaublich“, sagte Cabello. Sie habe geweint, als sie das gehört habe.

dpa