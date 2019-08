Heidi Klum: Hochzeit auf Capri

Am Samstag heiraten Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri. -Foto: Instagram/heidiklum

Gemeinsam mit ihren Kindern, ihrer Mutter und dem anderen Kaulitz-Zwillingsbruder Bill residieren Klum und ihr Bald-Ehemann derzeit im Luxushotel „Capri Palace“.

Schon vor der Hochzeit setzt die Braut-in-Spe vor allem auf weiße Kleidung, wie man auf ihrem Instagram-Account sehen kann.

Am Freitagabend soll es noch eine große Pre-Hochzeitsparty geben. Bei der Trauung am Samstag werden viele Prominente erwartet, unter anderem Modedesigner Wolfgang Joop und ihr ehemaliger „Germany’s Next Topmodel“-Jury Kollege Thomas Hayo. Auch Klums Entdecker Thomas Gottschalk könnte erscheinen.

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen also in vollem Gange. Da darf auch ein Tänzchen mit Bald-Ehemann Tom Kaulitz nicht fehlen.

stol/lmu