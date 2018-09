Heidi Klum gewährt ersten Einblick in ihr Halloweenkostüm

Zu sehen ist eine Büste in einer Werkstatt mit einer weiß modellierten Gesichtsmaske. Mona Lisa oder Darth Vader, rätselten Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account.

Vielleicht ja auch ein Partnerkostüm mit Tom?, hieß es in einem Kommentar, mit Blick auf Klums Freund Tom Kaulitz.

Die Verkleidung hält Klum bis zu ihrer traditionellen Halloweenparty am 31. Oktober gewöhnlich geheim. 2017 war die Moderatorin von „Germany's Next Topmodel“ im Werwolf-Look erschienen, den Michael Jackson im Jahr 1982 in dem Musikvideo „Thriller“ getragen hatte.

dpa