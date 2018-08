Hilary Duff blickt auf ihre Karriere zurück

„15. Jahrestag und wo zur Hölle ist die Zeit hin??“, schrieb Duff am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Dazu postete sie mehrere kurze Videos, in denen sie erklärt, welche Bedeutung „Metamorphosis“ für sie hat. „Ich kann nicht glauben, wie viele Leute diese Platte gekauft und diese Platte geliebt haben“, so der ehemalige Teenie-Star der Disney-Serie „Lizzie McGuire“.

Anschließend dankte Duff ihren Fans für die jahrelange Unterstützung. Duff hatte „Metamorphosis“ am 26. August 2003 veröffentlicht, es war nach einem Weihnachtsalbum ihre zweite Platte.

