Kaley Cuoco feierte bunten Junggesellinnenabschied

„Danke an meine umwerfenden Freunde und Familienmitglieder, die meine Zukunft als Mrs. Cook gefeiert haben! Ich habe mich nie mehr geliebt gefühlt.“

Cuocos Schwester Briana setzte noch eins drauf – sie postete ein Foto zusammen mit Schwester und Mutter: „Geliebt ist nicht stark genug ausgedrückt dafür, wie du geliebt wirst.“

Während Cuoco in einem weißen Minikleid feierte, waren alle anderen Gäste in pink gekleidet, was für stimmungsvolle Partyfotos sorgte.

apa/dpa