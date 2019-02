Kuschliger Tröster: Tag des Teddybären

Knuddelbären bestehen außen aus einem braun-goldigen, plüschigen Stoff. Innen hat er eine Füllung aus Baumwolle, Holzwolle oder Kunststoffgranulat.

Die Spielzeug-Unternehmen „Steiff“ aus Baden-Württemberg erfand 1902 den ersten beweglichen Spielzeugbären: Der Neffe der Unternehmerin, Richard Steiff, der den ersten Teddy „55PB“ entwarf, nahm sich dafür Braunbären zum Vorbild. Das Kuscheltier aus Plüsch hatte Bindfaden an den Gliedern, womit der Teddy beweglich wurde. Auf der Leipziger Spielzeugmesse wurde er das erste Mal 1903 vorgestellt – der Beginn eines Riesenumsatzes.

Über Vertreter auf Spielzeugmessen landeten die Bären in Amerika – wo er dem Sekretär von US-Präsident Theodore „Teddy“ Roosevelt in einem Schaufenster auffiel. Er brachte ihn der Präsidententochter mit und diese war so begeistert, dass sie den Bären nach ihrem Vater „Teddy“ benannte.

stol