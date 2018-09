„Miss Universe“-Kandidatin: Muss nicht superschlank sein

Die Branche sei im Wandel. Das werde etwa daran deutlich, dass der sogenannte Bikini-Walk bei Schönheitswettbewerben von mehreren Veranstaltern abgeschafft werde.

„Ich mache zwar Sport und achte ein bisschen auf die Ernährung. Aber ich esse ganz normal.“ Aber: „Bei mir setzt Gott sei Dank nicht so leicht was an.“ Willers lebt in Stuttgart und war einst „Miss Baden-Württemberg“. Im Dezember vertritt sie Deutschland in Bangkok bei der Wahl zur schönsten Frau der Welt, der sogenannten Miss Universe.

dpa