Nach 75 Jahren: US-Veteran trifft französische Liebe wieder

1944: Schon 5 Jahre lang befand sich Europa im Krieg, als die Liebesgeschichte von KT Robbins und Jeannine Ganaye begann. Der junge US-Soldat war mit seinem Regiment im ostfranzösischen Briey nahe der Grenze zu Deutschland und Luxemburg stationiert worden.

Jeannines Mutter hatte sich bereit erklärt, dem jungen Soldaten die Wäsche zu waschen, und lernten sich die beiden kennen. Sie verliebten sich Hals über Kopf, doch nur 2 Monate später wurde Robbins an die Front gerufen.

Erst 75 Jahre später reiste Robbins, mittlerweile 97 Jahre alt und Witwer, erneut nach Frankreich, um an den Festlichkeiten zum 75. Jahrtag des „D-Day“ in der Normandie teilzunehmen. Zuvor hatte er Journalisten von seiner alten Liebe aus Kriegszeiten erzählt, und dass er sie zwar gerne wiedersehen, dies aber wohl nie passieren würde. Er hatte auch ein altes Foto von Ganaye dabei, das er all die Jahre aufbewahrt hatte.

Bilder aus alten Tagen. - Foto: Screenshot/BBC

Gerührt von der Geschichte machten sich die Journalisten auf die Suche und fanden die mittlerweile 92-Jährige in einem Altersheim unweit von Briey. Auch sie war mittlerweile verwitwet und sagte sofort zu, ihre Jugendliebe noch einmal zu sehen.

Bei der Zusammenführung fielen sich die beiden in die Arme, als wären nur Monate, nicht 75 Jahre vergangen. „Du bist immer in meinem Herzen geblieben“, gestand Robbins bei dem Treffen. Ganaye erklärte, sie hätte stets gehofft, Robbins würde zu ihr zurückkehren, sie lernte sogar Englisch für ihn.

„Warum nur hat er so lange gewartet“, sagte sie bei der Zusammenführung. Robbins jedoch war nach dem Krieg wieder nach Amerika zurückgekehrt, wo er bald seine spätere Frau Lillian kennen- und lieben lernte. Die beiden waren bis zu ihrem Tod 70 Jahre lang verheiratet.

Auch Ganaye fand schließlich eine neue Liebe und heiratete 1949. Gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann hat sie 5 Kinder.

Mehrere Stunden lang durften die beiden in der Vergangenheit schwelgen und sich erneut kennenlernen, dabei hielten sie sich stets an den Händen. Zum Abschied gab es tränennasse Küsse und die Hoffnung, sich noch einmal wieder zu sehen.

