Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway erhält Hollywood-Stern

Anne Hathaway bekommt einen Stern am Walk of Fame. - Foto: APA

Bald kommt eine weitere Ehrung dazu: Am 9. Mai soll die Schauspielerin ihre Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“ enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile am Dienstag mitteilten. Hathaway erhält den 2663. Stern.

Als Gastrednerinnen sind Rapperin Awkwafina und Regisseurin Dee Rees eingeladen.

Ab Anfang Mai ist Hathaway mit Matthew McConaughey in dem Thriller „Im Netz der Versuchung“ in den deutschen Kinos zu sehen. Weltweit bekannt wurde sie durch die Romanze „Plötzlich Prinzessin“ (2001).

dpa