Postkarte vom Pragser Wildsee erreicht ihr Ziel nach 44 Jahren

Luciano Turri, Bruder des Adressaten, erhielt die Postkarte vom Pragser Wildsee fast 45 Jahre, nachdem sie in Südtirol abgeschickt wurde. - Foto: „Il Resto del Carlino“

Gianni Turri, für den die Karte bestimmt war, konnte sich an den Urlaubsgrüßen seines Freundes leider nicht mehr erfreuen. Er starb bereits vor 7 Jahren.

Zugestellt hat die malerische Postkarte vom Pragser Wildsee der Briefträger des Ortes schließlich an den Bruder von Gianni, an den 72-jährigen Luciano Turri. Wie dieser gegenüber dem Online-Portal berichtete, habe ihm der Briefträger die Postkarte gegeben und sich sofort für die Verspätung entschuldigt, aber zugleich auch betont, dass er in dem Fall wirklich nichts dafür könne.

Foto: „Il Resto del Carlino“

Turri wunderte sich zunächst über die Aussage des Mannes. Als er dann aber den Poststempel aus dem Jahr 1974 sah, war ihm sofort klar, dass man den Postangestellten für die verspätete Ankunft definitv nicht verantwortlich machen könne: Der Mann war um einiges jünger, als die Postkarte selbst.

Turri ist sich allerdings sicher, dass die Post eine bessere Figur gemacht hätte, wenn sie die Postkarte, statt 44 Jahre zu spät, lieber gar nicht mehr zugestellt hätten. Das habe er auch dem Briefträger so gesagt.

Wie es zu der unglaublichen Verspätung kommen konnte, darüber kann nur spekuliert werden. Vermutlich ging die Karte irgendwo auf ihrem Weg verloren oder rutschte in einen Spalt in einem der Depots, und wurde erst jetzt, viele, viele Jahre später durch Zufall wiederentdeckt und endlich zugestellt.

stol/vs